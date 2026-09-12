Bindella: "necesitábamos ganar para mirar para arriba"

El gol le dio oxígeno a Quilmes para quedarse con tres puntos vitales ante San Martín de San Juan. El ejecutante, Agustín Bindella, fue el menos esperado pero vaya si generó sorpresa.

Luego del partido, el defensor habló en diálogo con Radio FMQ y analizó el momento del Cervecero: "yo intento agradecerle al DT en la cancha pero estoy contento porque había que ganar hoy y por suerte se dio. Con Temperley hicimos un buen partido y en una mal jugada nos hacen un gol, los errores nos están costando caro".

"Para nosotros son todas finales, Quilmes merece al menos estar peleando un puesto en el reducido. Hace varios años que estoy acá y me siento feliz ayudando al equipo, ojalá agarremos esta rachita que nos viene costando", agregó Bindella acerca de la importancia de seguir sumando.

Asimismo se refirió al apoyo que le brindó Trípodi para su vuelta al once: "no es que vengo pateando, estaba con confianza y le pegué, por suerte entró. Aprendí a no bajar los brazos, a estar preparado en un momento complicado, me estoy sintiendo bien, esto es 90% gracias al cuerpo técnico".

"Nos jugábamos muchas cosas, no podíamos perder más de local y necesitábamos ganar para mirar para arriba y no mirar para abajo", finalizó.