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Domingo, 17 de mayo de 2026

Caneo: "Gracián sigue trabajando y seguirá trabajando mucho tiempo más"

Miguel Caneo salió a respaldar a Leandro Gracián luego de la caída de Quilmes ante Tristán Suárez. El mánager ratificó al entrenador y afirmó que continuará en el cargo por mucho tiempo más.

La derrota de Quilmes caló hondo y sembró de preocupación a los hinchas por el momento anímico y numérico. Esta dura actualidad provocó la palabra del secretario técnico de la institución, Miguel Caneo. El Chino salió del vestuario ya con la calle interna del Centenario vacía y comunicó: "Queríamos manifestar el total apoyo hacia el Tano, somos concientes de la situación en la que estamos pasando, seguimos creyendo en este proyecto, en los jugadores, queremos dejar este mensaje claro, estamos convencidos que es este cuerpo técnico".

"Lo de las cuestiones económicas fue todo mentira del periodismo, sabemos que cuando las cosas vienen mal pueden aparecer este tipo de declaraciones, pero no nos queremos desviar y queremos dar la tranquilidad y el mensaje que Gracián sigue trabajando y seguirá trabajando mucho tiempo más porque confiamos en él. Trabajaremos en lo mental, que creo que es lo que está faltando, ojalá podamos dar una alegría a la gente pronto", finalizó Caneo en su mensaje ante la prensa.

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