La fragilidad de salir de casa: Chacarita 3 Quilmes 0

Los jugadores con las fichas en la mano van poniendo las apuestas en la mesa, tratando que la suerte no les sea esquiva y saquen ese pleno que les salve el día o la noche, sin embargo llega un momento en el que el crupier de la ruleta dice "no va mas" y es lo que ocurre cada vez que Quilmes juega de visitante, no va mas.

No hay forma, no hay ilusión ni suerte ni nada en favor del Cervecero. Una vez más y por undécima presentación, de las 13 derrotas, en el campeonato el equipo de Trípodi termina perdiendo fuera del Centenario.

Tal como hace 15 días en Mataderos, la caída de hoy duele por dos. Chacarita es de esos equipos que deambulan por la zona baja, que luchan por permanecer en la categoría al igual que Quilmes, aunque los jugadores y el entrenador sigan vendiendo humo con un reducido que sigue esfumándose ante las pálidas imágenes que deja de visitante.

El planteo del Cervecero fue espantoso de principio a fin, las ventajas que dio defensivamente ante un rival muy terrenal, siguen siendo alarmantes. El equipo de Trípodi quedó mal parado en cada retroceso y le permitió a Chaca ser protagonista y llevar peligro al área de Marinelli casi sin despeinarse.

Podríamos caer en varios flojos rendimientos, pero la idea de un entrenador que pretende jugar como el Manchester City con jugadores que sufren en la Primera Nacional es insólita. El Funebrero se puso en ventaja a través de Guanca aprovechando la mirada de todos los defensores Cerveceros.

Quilmes careció de control, de definición y de ideas. Intentó arrinconar al local en un par de oportunidades y el DT tuvo la brillante idea de comenzar a defender con línea de tres con delanteros rapiditos y defensores lentos. La primera acción de riesgo de Chaca derivó en una infracción de Romeo. Melendez metió el centro y Domínguez fue el único que saltó a cabecear entre cuatro camisetas blancas para poner el 2-0 y a otra cosa.

El segundo gol local fue a los 28 minutos del complemento. Desde allí en adelante Quilmes no atacó más, no tuvo la pelota y defendió mal como en todo el partido. El tercero de Cristaldo fue solo para coronar el resultado.

No se si son cuestiones psicológicas de los futbolistas, el horroroso planteo de Trípodi o la mala suerte. Lo cierto es que cada vez que el Cervecero juega lejos del Centenario, pierde... esto NO VA MAS.

Formaciones:

Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Sergio Vittor, Nicolás Pantaleone, Nicolás Chávez; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra; Mario Sanabria; Cristian Guanca; Maximiliano Melendez, Alexis Domínguez.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Ortega; Jano Coronel, Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Aaron Spetale.

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Goles: Guanca, Domínguez, Cristaldo (C)

Estadio: Chacarita