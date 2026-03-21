Gonzalo Marinelli: "Fue lo actitudinal lo que nos ha faltado"
El arquero de Quilmes hizo foco en lo actitudinal tras la derrota ante Almagro en Villa Raffo. Gonzalo Marinelli afirmó que deben imponerse en todas las canchas y adaptarse a las situaciones.
"Fue lo actitudinal lo que nos ha faltado, no podemos jugar así este tipo de partidos. En el gol el viento me frena la pelota, parecía que iba a pasar y se frena", manifestó Gonzalo Marinelli en diálogo con Radio FMQ tras el encuentro ante Almagro.
El capitán de Quilmes afirmó que puede haber cuestiones externas pero que el equipo debe imponerse y adaptarse para ser protagonistas: "El viento fue un factor importante pero la actitud no es la que tenemos que tener. Hay que adaptarse, venir a imponernos y hoy fallamos".