Gonzalo Marinelli: "tenemos una idea de juego muy buena"

"Venimos haciendo las cosas bien, trabajando, ahora a seguir y a pensar en Maipú", comentó Gonzalo Marinelli luego de la goleada de Quilmes ante San Telmo en el Centenario. El arquero, que fue clave hoy para sostener el cero, agregó: "de ahora en adelante hay que sacar la mayor cantidad de puntos, sabemos que de local nos hacemos fuertes pero hay que ganar también de visitantes".

Además, analizó el rendimiento del equipo con la idea que les imprime Trípodi: "tenemos una idea de juego muy buena, nos sentimos muy cómodos, desde lo que pasó ante Patronato en adelante, hay que seguir por este camino. Demostramos hoy que el equipo no se relaja y va para adelante".