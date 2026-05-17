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Domingo, 17 de mayo de 2026

Gracián: "Pedimos a la gente paciencia, lo estamos dando todo"

Quilmes ya acumula seis derrotas en el campeonato y cuatro de ellas se dieron bajo el mando de Leandro Gracián. El DT salió a hablar con la prensa tras ser respaldado por la comisión directiva del club.

La nueva derrota del Cervecero provocó la comunicación pública por parte de Miguel Caneo respaldando a Leandro Gracián en el puesto de entrenador. El DT habló tras la palabra del secretario técnico y afirmó tener un plan para sacar al equipo del mal momento: "Tengo mucho conocimiento del fútbol argentino, de la Primera Nacional y les aseguro que hay un plan, en Quilmes hay un plan y en ello asumimos las responsabilidades por los resultados. Le pedimos a la gente paciencia, lo estamos dando todo, pero hay un plan de trabajo".

Acerca de una posible renuncia, dijo: "Nunca evalué dar un paso al costado porque vemos que en todas las áreas hay conexión, los futbolistas entienden de la situación, hoy queremos transmitir esto, en la semana seguiremos hablando de fútbol y damos la cara, pero Quilmes tiene un plan de acá en adelante".

"A todos los hinchas de todos los clubes les cuesta, somos gente de fútbol. Queremos ver a la gente de Quilmes sonreir y para eso hay un camino. Esto debe tener una línea seria. Nos hacemos cargo, pero acá hay gente muy preparada para sanear la institución", finalizó.

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