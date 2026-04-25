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Sábado, 25 de abril de 2026

Joaquín Canadell: "Tuvimos aproximaciones pero no estuvimos finos"

Le tocó debutar por las bajas de Marinelli y Glellel y lo hizo de gran manera. Joaquín Canadell fue de los puntos más altos de un Quilmes que cayó en San Juan. Tras el encuentro, el arquero, habló con Radio FMQ.

Deutó y mantuvo a Quilmes en partido. En una floja tarde del equipo, Joaquín Canadell fue de lo mejor del Cervecero en San Juan. El 1 habló con Radio FMQ tras el encuentro e hizo un análisis del juego: "Pude hacer un gran partido, los chicos me acompañaron en todo sentido, pero me voy caliente, vinimos a ganar".

"Yo estaba muy tranquilo, sentí felicidad porque buscaba estar acá, pero no fue felicidad absoluta por el resultado. No vi a mi familia, seguro ahora los veré, disfrutaremos del momento", manifestó el arquero debutante.

Asimismo habló del encuentro que jugó el equipo: "Lo fuimos a buscar en el segundo tiempo porque era lo que teníamos que hacer, tuvimos aproximaciones pero no estuvimos finos y es en lo que hay que trabajar, hay que buscarle la vuelta".

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