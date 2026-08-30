Kippes: "son tres o cuatro partidos que nos dejan ahí del reducido"

"Creo que Temperley tuvo una en el primer tiempo y la del gol, se llevan demasiado. Pero sigo diciendo que tenemos muchos partidos por delante para seguir mejorando, hay que hacer autocrítica y seguir trabajando", afirmó Ariel Kippes en diálogo con Radio FMQ.

El capitán del Cervecero añadió que: "uno ve que está un poco alejado pero son tres o cuatro partidos que nos dejan ahí del reducido. De visitante nos costó muchísimo, hay que mejorar en ese aspecto también, hoy nos dolió mucho perder de local porque veníamos de dos victorias en casa".

"Hoy tomamos más riesgos y quizás genera alguna chance para el rival, pero es lo que también nos da resultados", manifestó el defensor.