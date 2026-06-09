La ex Leona que dará una charla en Quilmes: dónde y cuándo

Este martes 9 de junio, desde las 18, se realizará el segundo encuentro de la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, con una charla especial de Noel Barrionuevo, histórica integrante de Las Leonas, campeona del mundo en 2010 y medallista olímpica con la Selección Argentina de Hockey, sobre cuidado, contención y escucha activa en el gimnasio Julio Tosso de la sede social del Quilmes Atlético Club, ubicado en Guido 449.

El Municipio de Quilmes brinda este ciclo de capacitación destinado a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones comunitarias en articulación con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Usina se propone como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y herramientas de gestión entre dirigentes, entrenadores y actores del entramado deportivo local. El objetivo es fortalecer las instituciones deportivas y comunitarias mediante un espacio formativo de calidad, acompañado por referentes del deporte, responsables académicos e investigadores.

El ciclo aborda distintas temáticas vinculadas al desarrollo comunitario, la gestión institucional, la prevención y el cuidado en clubes, la comunicación, la modernización tecnológica y la articulación entre organizaciones deportivas y el sector público y privado.

La propuesta formativa se desarrollará a lo largo de ocho encuentros, con una frecuencia mensual hasta fin de año, y contará con certificación académica de la UBA.