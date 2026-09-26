Lavezzi: "uno sueña pero hay que ser realistas"

Luego de convertir de penal para abrir el marcador, Agustín Lavezzi contó sus sensaciones de la victoria de Quilmes: "veníamos de un golpe muy duro, estábamos en deuda y hoy ante un rival complicado. Venía complicado pero quería jugar igual, por suerte pude aportar con el gol".

El delantero afirmó que no era su mejor condición física pero que quería jugar: "uno siempre quiere sumar, hablé con Ema y le transmití que quería estar. Al hincha no se le puede decir nada después de un golpe muy duro como contra Chacarita, la gente no viene por nosotros, viene por el club. Estamos haciendo todo lo posible, a veces sale y a veces no".

Por otro lado fue realista sobre las chances de meterse en reducido: "venimos siendo muy irregulares, uno sueña pero hay que ser realistas. Si no ganamos de visitante se complica. No salvamos las papas, fue un año duro y estamos complicados pero ojala podamos estar en el reducido porque es lo que todos queremos. Hay que ir a ganar a Tristán".