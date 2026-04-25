Leandro Gracián: "Cuando no competis el rival con nada te complica"

El Tano Gracián fue durísimo en sus expresiones hacia sus dirigidos tras la derrota de Quilmes frente a San Martín de San Juan. El entrenador afirmó que el equipo no compitió y tuvo un rendimiento flojo: "Tuvimos situaciones para empatar, hay que saber jugar partidos de visitante y cuando no competis el rival con nada te complica, es un flojo rendimiento generalizado y por eso hicimos tres cambios en el entretiempo".

"Más allá del diagnóstico de ahora, no estuvimos en partido. Pensamos en imponer nuestras condiciones, ellos nos poblaron la mitad de la cancha, es para explicar algo profundo, pero en ese tema no estuvimos profundos, no recuperamos bien la pelota y en esa circunstancia no tuvimos función", añadió el DT en conferencia de prensa.

Un DT apuntando al rendimiento

Gracián sostuvo durante toda la rueda con los periodistas que el equipo careció de intensidad y de la identidad de juego que tienen: "Creo que en general no estuvimos cortos, saltamos las presiones de a una. Nosotros somos intensos y esto nos faltó hoy, pero bueno, son partidos. Es un combo de cosas, los futbolistas con su rendimiento potencian la idea de juego, el trabajo. Las responsabilidades son principalmente del entrenador".

"Fue un rendimiento bajo del equipo y lo tenemos que asumir, pero los futbolistas lo saben. Cuando uno va bien, va bien y cuando es bajo hay que dar vuelta la página y seguir. Yo diagnostico todo el tiempo muchas cosas, ahí comienzo a encontrar soluciones, pero después arranca colectivo, individual y por línea para encontrar una identidad de juego. Hoy no pudimos encontrar una identidad y por eso estuvimos flojos", manifestó Gracián.

Asimismo finalizó diciendo: "Perdimos los duelos, los regresos fueron tarde, estuvimos reactivos ante cada presión del rival y estuvimos debajo de la línea de ellos. Al no estar competitivos es un tema porque le cedés al rival la iniciativa".