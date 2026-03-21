Leandro Gracián: "El grupo se tiene que preparar para conseguir resultados"

Tras una derrota más de Quilmes, Leandro Gracián habló en rueda de prensa y dio su opinión del encuentro: "Uno conoce como jugar en esta cancha, el tema no es difícil, es incómodo. El grupo se tiene que preparar para conseguir resultados y hoy no se dio, tenemos una bronca bárbara".

"A través de las pérdidas nuestras el rival nos llegaba y eso nos dio bronca. El equipo venía con una propuesta distinta pero hay que seguir aceitándola, construyéndola y eso parte del trabajo de la semana. Vengo de estar dos años dirigiendo esta categoría y conozco a los rivales", añadió el entrenador.

Además, indicó que lo importante es sostener los buenos rendimientos: "En un momento había lluvia, en otro viento y en otro sol, el grupo tiene que entender que estos partidos se juegan con un nivel altísimo de rendimiento".

Cambios ofensivos que buscaron el resultado

Gracián optó por buscar el empate con más futbolistas ofensivos pero no logró alcanzarlo. El DT explicó lo que pensó con sus colaboradores: "Con los cambios pensamos en ir a buscar el empate, cargamos de futbolistas ofensivos el campo y nos faltó claridad en esos últimos metros para encontrar a un compañero y que defina".

"La derrota hay que eliminarla enseguida y el triunfo también, hay que sostener el rendimiento. Vamos en búsqueda de que ellos saquen su mejor versión, pero todos los partidos no son iguales y hay que estar preparado. Quilmes es el equipo que tiene que saber que para los rivales sos todo", manifestó el Tano.

Para finalizar, dijo: "Es largo el análisis, vamos a ver cuestiones ahora, pero no estuvimos claros en la fase ofensiva, en defensa estábamos bien, teníamos las cosas controladas y no sentí en el partido que nos iban a hacer un gol. Con los cambios hubo descompensación, pero no pudimos estar finos".