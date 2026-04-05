Leandro Gracián: "Es importante que los futbolistas encuentren triunfos"

"Se sufrió porque nos hacen el gol", fueron las primeras palabras de un Leandro Gracián que se mostró feliz por conseguir la tercera victoria en cuatro presentaciones desde su llegada a Quilmes. El Tano analizó lo que fue el 2 a 1 ante el Deportivo Maipú, en el que se vio a un Cervecero al que le costó pero ganó. El Tano indicó que su equipo impuso presencia en el encuentro: "Pudimos jugar con autoridad, hay muchísimas cosas que fueron muy buenas. Estoy contento por el resultado, por la gente que fue impresionante que aplaudió ante cada toque. Hubo cosas buenas y malas, pero esto es largo".

Asimismo el entrenador indicó que el plantel tiene buenas sensaciones: "Hay sensación que el equipo llega con mucha gente, que el equipo ataca y juega para adelante. Eso provoca en el rival que se equivoque. Ellos no tenían profundidad, a pesar que tienen buenos jugadores, y en eso estábamos tranquilos. Lo que quiero que mis jugadores estén seguros es que cuando nos toque defender transmitamos tranquilidad".

"La mejora es continua durante el año y provoca cosas diferentes. La mejora es en el rendimiento de los jugadores, pero no nos vamos pidiendo la hora, el gol hizo que sucedan algunas cuestiones pero hay que saber jugar y cuando haya que hacerlo hay que defender el resultado", manifestó Gracián al ser consultado sobre la evolución de sus dirigidos.

Por último habló sobre la importania de sostener las victorias en el Centenario: "Es importantísima la localía, uno sabe cuando al rival de turno le va a costar ganar. Ellos vinieron a jugar el partido con un ritmo bajo, se tiraba el arquero, pero lo pudimos sacar adelante. Es importante que los futbolistas encuentren triunfos y la gente y el club se contagien. Hay que tratar de ganar y ganar, pero falta mucho".