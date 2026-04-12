Leandro Gracián: "No perder es importantísimo, nunca bajamos los brazos"
El técnico de Quilmes se fue contento con la reacción del equipo en el complemento. Leandro Gracián resaltó la actitud de sus dirigidos para conseguir los tres goles en el empate ante Témperley. Escuchá lo que dijo el DT.
En diálogo con Radio FMQ, Leandro Gracián hizo un análisis del encuentro y manifestó su felicidad con la reacción del equipo: "Cuando llegué acá parecía que no había esperanza y hace cinco partidos que nos plantamos de visitante, que ganamos de local, el equipo hace goles y aunque siempre hay desajustes. Nos hicieron un gol de penal y otro con un desajuste, fueron dos piñas pero nos pudimos levantar".
Gracián explicó la razón por la cual el árbitro le mostró la tarjeta roja: "En el momento en que atienden a Marinelli le digo al árbitro que espere para hacer el cambio porque si el médico me dice que no puede seguir, tenía que meter al arquero. Se enojó y me echó".
"Siempre no perder es importantísimo, nunca bajamos los brazos, no sabemos qué pelota puede meterte de nuevo en partido, estoy feliz con eso", finalizó.