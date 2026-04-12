Leandro Gracián: "No perder es importantísimo, nunca bajamos los brazos"

En diálogo con Radio FMQ, Leandro Gracián hizo un análisis del encuentro y manifestó su felicidad con la reacción del equipo: "Cuando llegué acá parecía que no había esperanza y hace cinco partidos que nos plantamos de visitante, que ganamos de local, el equipo hace goles y aunque siempre hay desajustes. Nos hicieron un gol de penal y otro con un desajuste, fueron dos piñas pero nos pudimos levantar".

Gracián explicó la razón por la cual el árbitro le mostró la tarjeta roja: "En el momento en que atienden a Marinelli le digo al árbitro que espere para hacer el cambio porque si el médico me dice que no puede seguir, tenía que meter al arquero. Se enojó y me echó".

"Siempre no perder es importantísimo, nunca bajamos los brazos, no sabemos qué pelota puede meterte de nuevo en partido, estoy feliz con eso", finalizó.