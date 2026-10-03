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Sábado, 3 de octubre de 2026

Marinelli: "hicimos un partido muy prolijo"

Gonzalo Marinelli tuvo poco trabajo hoy debido a la férrea defensa que planteó Trípodi para el partido de Quilmes ante Tristán Suárez. El arquero expresó tras el encuentro que conserva la ilusión de llegar al reducido.

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"La cancha estaba complicada con mucha agua, ante un rival muy duro, pero es un buen punto para lo que viene", manifestó Gonzalo Marinelli en Radio FMQ tras el empate de Quilmes ante el Lechero. El arquero agregó que el equipo tuvo una buena actuacion: "hicimos un partido muy prolijo, sin baches en lo defensivo. Ahora a hacernos fuertes de local para seguir hacia el objetivo".

"En este momento priorizamos el orden en una cancha difícil y en un campo complicado. La idea fue protegernos un poco más en el arco", indicó el ex Tigre. 

Por último dijo que sigue pensando en meterse entre los ocho primeros: "a mi la ilusión no se me fue nunca, creo en mis compañeros a muerte y vamos a llegar al final con todo".

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