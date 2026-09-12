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Sábado, 12 de septiembre de 2026

Marinelli: "hoy tocó ganar y es el premio a todo lo que venimos haciendo"

Conforme con el rendimiento del equipo, Gonzalo Marinelli resaltó la importancia y el merecimiento del triunfo Cervecero. El 1 manifestó que el equipo jugó un "partido espectacular".

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Hace cinco días, tras la derrota en Mataderos, Marinelli manifestó que el equipo estaba para mirar hacia arriba y no hacia la zona caliente de la tabla. El arquero sostuvo su relato y hoy volvió a mostrar una buena actuación para ilusionarse con eso. En rueda de prensa dijo que el equipo ganó merecidamente: "triunfo merecido porque hace tiempo que venimos haciendo las cosas bien. Hoy tocó ganar y es el premio a todo lo que venimos haciendo, los chicos hicieron un partido espectacular".

"Estamos tranquilos, el partido pasado por decisiones del referee no tuvimos otro resultado, pero este triunfo es fruto del trabajo", manifestó el arquero de Quilmes tras el encuentro.

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