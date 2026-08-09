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Lunes, 10 de agosto de 2026

Nicolás Colazo: "nos vamos con mucha bronca"

Colazo ingresó en el segundo tiempo para darle más juego a un Quilmes que no encontraba los caminos hacia el gol. Tras el encuentro, el volante habló del momento del equipo y sobre su accionar en el partido.

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En diálogo con Radio FMQ, Nicolás Colazo habló de sus minutos en cancha en la igualdad de Quilmes ante Almagro: "me sentí bien, traté de moverme y buscar el juego, me pidió eso el técnico. Hay muy buenos jugadores, un plantel muy bueno que tiene una competencia sana, pero cuando el entrenador me requiera voy a estar".

Además, también habló de lo que viene y la relación con el hincha: " Era un partido de local y teníamos que sumar de a tres, al final se nos escapa, pero nos sentimos muy apoyados por la gente. Contra San Telmo tenemos que quedarnos con la victoria. Hoy nos vamos con mucha bronca porque teníamos el triunfo en la mano".

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