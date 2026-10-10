Otra imagen espantosa de un Quilmes que sigue al borde del abismo
Sin respuestas dentro y fuera de la cancha Quilmes volvió a perder, esta vez no fue lejos de casa, fue en el propio Centenario ante un Agropecuario que no ganaba de visitante desde 4 de mayo ante Gimnasia y Tiro.
Formaciones:
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Agustín Bolivar, Nicolás Colazo; Gonzalo Vega, Axel Batista, Ulises Vera; Aaron Spetale.
Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Alan Aguirre, Facundo Sánchez; Braian Aranda, Santiago Gallucci, Juan Vega, Renso Ruiz Díaz; Rodrigo Mosqueira, Alejandro Gagliardi.
Árbitro: Daniel Zamora
Goles: Vega (A)
Estadio: Centenario