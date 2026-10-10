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Sábado, 10 de octubre de 2026

Otra imagen espantosa de un Quilmes que sigue al borde del abismo

Sin respuestas dentro y fuera de la cancha Quilmes volvió a perder, esta vez no fue lejos de casa, fue en el propio Centenario ante un Agropecuario que no ganaba de visitante desde 4 de mayo ante Gimnasia y Tiro.

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Formaciones: 

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Agustín Bolivar, Nicolás Colazo; Gonzalo Vega, Axel Batista, Ulises Vera; Aaron Spetale.

Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Alan Aguirre, Facundo Sánchez; Braian Aranda, Santiago Gallucci, Juan Vega, Renso Ruiz Díaz; Rodrigo Mosqueira, Alejandro Gagliardi.

Árbitro: Daniel Zamora

Goles: Vega (A)

Estadio: Centenario

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