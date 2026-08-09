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Lunes, 10 de agosto de 2026

Quilmes tuvo el triunfo pero se le escapó en el cierre ante Almagro

Quilmes empató 1 a 1 ante Almagro en el Estadio Centenario en un partido donde hizo el desgaste, consiguió la ventaja pero se le escapó en el único avance visitante. Spetale convirtió para el Cervecero y Orlando para el Tricolor.

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Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Gonzalo Vega, Aaron Spetale.

Almagro: Emilio González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Julián Vitale, Enzo Silcán; Claudio Salto, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Juan Fernándes; Claudio Orlando, Facundo De La Vega.

Árbitro: Bruno Amiconi

Goles: Spetale (Q); Orlando (A)

Estadio: Centenario

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