Quilmes tuvo el triunfo pero se le escapó en el cierre ante Almagro
Quilmes empató 1 a 1 ante Almagro en el Estadio Centenario en un partido donde hizo el desgaste, consiguió la ventaja pero se le escapó en el único avance visitante. Spetale convirtió para el Cervecero y Orlando para el Tricolor.
Formaciones:
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Gonzalo Vega, Aaron Spetale.
Almagro: Emilio González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Julián Vitale, Enzo Silcán; Claudio Salto, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Juan Fernándes; Claudio Orlando, Facundo De La Vega.
Árbitro: Bruno Amiconi
Goles: Spetale (Q); Orlando (A)
Estadio: Centenario