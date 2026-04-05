Quilmes sufrió pero consiguió su segundo triunfo al hilo ante Maipú

Hacía casi un año que Quilmes no ganaba dos partidos de manera consecutiva, desde aquel 13 de marzo de 2025 en el triunfo ante Los Andes en el Centenario que no sucedía (el anterior ante Racing de Córdoba del 7 de marzo). Hoy derrotó por 2 a 1 al Deportivo Maipú en el Centenario para seguir en la senda positiva.

Fue una victoria con lo justo para el Cervecero, un desarrollo del juego muy diferente a lo que fue la presentación del equipo de Leandro Gracián ante San Telmo donde dominó el partido de principio a fin. En esta oportunidad al QAC le costó jugar con fluidez, el rival manejó más la pelota, atacó más veces y estuvo cerca de la igualdad. Sin embargo, el local se hizo fuerte con algunas apariciones individuales y fue contundente en las opciones de riesgo que generó hacia el arco del Cruzado.

Ulises Vera viene dulce, ganó en confianza desde la llegada del Tano al banco de Quilmes. El tucumano se adaptó con confianza a la función de volante izquierdo y llegó al gol por segunda vez consecutiva. Otra vez apareció en el segundo palo para sorprender a los mendocinos y poner el 1-0 parcial tras un centro desde la derecha enviado por Vallejos.

A partir de la ventaja el Cervecero apostó a la contra, cedió la posesión del balón y por momentos fue una peligrosa decisión. Aunque el resultado terminó dándole la razón al planteo del entrenador.

Lluvia de pelotazos en el segundo tiempo

Durante la primera parte del complemento Maipú empezó a quemar las naves, adelantó las líneas y empezó a bombardear el área de Marinelli con centros cruzados. De hecho Gobetto paralizó los corazones de los hinchas de Quilmes cuando un cabezazo del delantero pasó a milímetros del poste izquierdo.

Para tranquilidad momentánea llegó la segunda emoción de la tarde para el Cervecero cuando Batista manejó la pelota en una contra y cedió el pase hacia un Lavezzi que estuvo errático hasta ese instante, pero el Pocho disparó cruzado y puso el 2 a 0.

Parecía que desde allí todo iba a ser una fiesta en el Centenario, pero el festejo debió esperar hasta el pitazo final, porque Faggioli sobre los 40 minutos capturó una pelota en el punto penal y convirtió para el descuento.

Los últimos instantes fue una lluvia de pelotazos, Marinelli nuevamente mostró seguridad en las que tuvo la responsabilidad de contener y atesoró un triunfo importante para poner a Quilmes de nuevo en la conversación. Tiempo de darse un respiro, de seguir creciendo en rendimiento y, por qué no, romper un poco los huevos en un domingo de Pascuas donde todo el público Cervecero espera seguir sosteniendo la ilusión.

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Dep. Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Lisandro Cabrera,

Árbitro: Adrián Delbarba

Goles: Vera, Lavezzi (Q); Faggioli (DM)

Estadio: Centenario