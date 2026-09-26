Quilmes cumplió y le ganó a Güemes 2 a 0 en casa

Había que escapar, aunque sea por una semana, de la angustia que genera estar peleando abajo. Tras la dura derrota en San Martín, Quilmes tenía la obligación de volver al triunfo en casa, ante el último de la tabla, y lo consiguió por 2 a 0 frente a Güemes..

El primer tiempo volvió a exhibir los groseros problemas que tiene el Cervecero en el retroceso, si bien consiguió ponerse en ventaja rápido a los 9 minutos cuando Agustín Lavezzi cambió un penal por gol, sufrió en algunas contras la falta de solidez y la marca en línea que tuvieron a los santiagueños cerca en el marcador.

Al equipo de Trípodi le costó mucho durante la primera etapa, no le encontró la vuelta al juego para poder ampliar la ventaja ante un flojísimo equipo que pareciera tener el boleto picado con destino Federal.

El ingreso de Gonzalo Vega para los segundos 45 minutos le dio más vértigo y desequilibrio al ataque del QAC. Tutuca aportó velocidad y gambeta para volver a ganar protagonismo en ataque. Desde sus pies se gestó la chance de ampliar la ventaja en varias oportunidades.

El Gaucho solo encontró algunas aproximaciones en los últimos 15 minutos pero sin causar demasiado peligro de cara a Marinelli.

El premio llegó sobre el cierre para Vega ya que a los 91 minutos fue el autor de la segunda conquista para el conjunto Cervecero. El delantero apareció para definir en el punto penal tras un pase rasante de Bonacci que había aguantado el balón ante la marca santiagueña.

Fue final y tres puntos en casa, necesarios para seguir peleando y pensar en alejarse de la zona peligrosa. Quilmes debía ganar y ganó, pero las alarmas en varios sectores del campo dejan en evidencia que la posibilidad de pelear por algo arriba es cada vez más efimera.

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale

Güemes: Leandro Finocchietto; Axel Bordón, Alan González, Facundo Melillán, Marcelo Benítez; Gian Pugliese, Gianfranco Baier, Iván Ortigoza, Lucas Guiñazú; Santiago Sala, Ciro Leineker

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Goles: Lavezzi, Vega (Q)

Estadio: Centenario