Quilmes vs San Martín (SJ) EN VIVO por Radio FMQ
Quilmes necesita recuperarse y cortar la racha de tres derrotas consecutivas ante un San Martín de San Juan que pelea por acercarse al reducido. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.
Formaciones:
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Gonzalo Vega, Aaron Spetale
San Martín (SJ): Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Dante Álvarez; Nicolás Iachetti, Diego Mercado, Sebastián González, Franco Coronel; Guillermo Costa, Genaro Rossi
Árbitro: Adrián Franklin
Goles:
Estadio: Centenario