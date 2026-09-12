Menú
Radio en vivo
Sábado, 12 de septiembre de 2026

Quilmes vs San Martín (SJ) EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes necesita recuperarse y cortar la racha de tres derrotas consecutivas ante un San Martín de San Juan que pelea por acercarse al reducido. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Gonzalo Vega, Aaron Spetale

San Martín (SJ): Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Dante Álvarez; Nicolás Iachetti, Diego Mercado, Sebastián González, Franco Coronel; Guillermo Costa, Genaro Rossi

Árbitro: Adrián Franklin

Goles:

Estadio: Centenario

1
Murió Luis Daer, una figura histórica de la abogacía penal de Quilmes
Noticias Locales

Murió Luis Daer, una figura histórica de la abogacía penal de Quilmes

2
Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela
Noticias Locales

Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela

3
Un accidente le cambió la vida y ahora necesita $3 millones para poder operarse
Noticias Locales

Un accidente le cambió la vida y ahora necesita $3 millones para poder operarse

4
Los drones los tenían marcados: cayeron dos acusados de vender droga en Bernal Oeste
Noticias Locales

Los drones los tenían marcados: cayeron dos acusados de vender droga en Bernal Oeste

5
Por el mal tiempo, suspendieron los Fogones de Bernal: cuándo se harán
Noticias Locales

Por el mal tiempo, suspendieron los Fogones de Bernal: cuándo se harán

Más de Deportivos