Menú
Radio en vivo
Sábado, 15 de agosto de 2026

Quilmes vs. San Telmo EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes busca seguir escalando en la tabla y mejorando su imagen en este campeonato de la Primera Nacional recibiendo a San Telmo. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi desde el Centenario

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale

San Telmo: Joaquín Enrico; Juan Motroni, Leonel Pollacchi, Emanuel Díaz, Patricio Romero; Renzo Uriburu, Elías Brítez Martín Batallini, Cristian Núñez; Jerónimo Porto Lapegüe, Nicolás Molina

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Goles:

Estadio: Centenario

1
El cronograma de actividades por los festejos por el 360 aniversario de Quilmes
Noticias Locales

El cronograma de actividades por los festejos por el 360 aniversario de Quilmes

2
Falleció Javier Fredes, un histórico jefe policial con fuerte vínculo con Quilmes
Noticias Locales

Falleció Javier Fredes, un histórico jefe policial con fuerte vínculo con Quilmes

3
Quilmes: nueva reunión del Comité de Apoyo a Myriam Bregman
Noticias Locales

Quilmes: nueva reunión del Comité de Apoyo a Myriam Bregman

4
Reclamos y preocupación en Tribunales: el titular de la Suprema Corte visitó Quilmes
Noticias Locales

Reclamos y preocupación en Tribunales: el titular de la Suprema Corte visitó Quilmes

5
Feria Insumisa llega a Quilmes con artesanías, diseño y economía popular
Noticias Locales

Feria Insumisa llega a Quilmes con artesanías, diseño y economía popular

Más de Deportivos