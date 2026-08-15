Quilmes vs. San Telmo EN VIVO por Radio FMQ
Quilmes busca seguir escalando en la tabla y mejorando su imagen en este campeonato de la Primera Nacional recibiendo a San Telmo. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi desde el Centenario
Formaciones:
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale
San Telmo: Joaquín Enrico; Juan Motroni, Leonel Pollacchi, Emanuel Díaz, Patricio Romero; Renzo Uriburu, Elías Brítez Martín Batallini, Cristian Núñez; Jerónimo Porto Lapegüe, Nicolás Molina
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Goles:
Estadio: Centenario