Quilmes vs Temperley EN VIVO por Radio FMQ
Quilmes recibe a Temperley en el Estadio Centenario en búqueda de un triunfo que lo acerque a la zona de reducido. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.
Formaciones:
Quilmes: Esteban Glellel; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale
Temperley: Mastrolía; Monti, Pacheco, Aguiñagalde, Angelini; Richarte, Tomasetti, Nieto, Souto; Benítez, Echeverría
Árbitro: Javier Delbarba
Goles:
Estadio: Centenario