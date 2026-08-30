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Domingo, 30 de agosto de 2026

Quilmes vs Temperley EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes recibe a Temperley en el Estadio Centenario en búqueda de un triunfo que lo acerque a la zona de reducido. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.

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Formaciones:

Quilmes: Esteban Glellel; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale

Temperley: Mastrolía; Monti, Pacheco, Aguiñagalde, Angelini; Richarte, Tomasetti, Nieto, Souto; Benítez, Echeverría

Árbitro: Javier Delbarba

Goles:

Estadio: Centenario

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