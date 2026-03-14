Quilmes y el debut de Gracián con la presión de ganar ante Patronato

Se puso en marcha la quinta fecha de la Primera Nacional (aun falta jugarse la cuarta, afectada por el paro) y Quilmes afronta el partido de esta noche con la urgencia de cambiar la cara y comenzar a sumar de a tres para encarrilar un arranque de 2026 totalmente esquivo.

La novedad para este encuentro ante Patronato en el Ciudad de Quilmes, es la llegada de Leandro Gracián al banco del Cervecero. El entrenador finalista en dos oportunidades por ascenso a la Liga Profesional con Deportivo Madryn en 2025, tendrá el desafío de mostrar otro costado al público local tras las pálidas actuaciones que dejó el ciclo Grelak con 10 partidos (7 en 2025 y 3 en 2026) sin conocer lo que es ganar.

El rival de turno también llega apremiado por los resultados, es uno de los tres equipos que no conoce la victoria en la zona B junto con Quilmes y Almagro, por lo que hoy también será un partido visagra para las aspiraciones en el campeonato.

La mesa está servida, desde las 20 comenzará a rodar la pelota en el verde césped del Centenario y se acabarán las palabras para pasar a la acción. A partir de las 19, viví la previa con todo el equipo de Adrián Di Blasi por Radio FMQ.