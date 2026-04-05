Menú
Radio en vivo
Domingo, 5 de abril de 2026

Ramiro Martínez: "Todos los partidos son finales para nosotros"

Ramiro Martínez volvió a tener una buena actuación con la blanquita en la victoria de Quilmes ante Maipú. El volante habló de la importancia del triunfo y cómo van tomando cada encuentro.

"Necesitábamos esta victoria de local, todos los partidos son finales para nosotros así que contentos de sacarlo adelante", manifestó Ramiro Martínez en diálogo con Radio FMQ.

El volante expresó que finalizó fatigado pero en buenas condiciones físicas: "Terminé cansado, aporto desde donde puedo. Me siento contento con la confianza que me da el cuerpo técnico y el club. Ahora hay que acostumbrarse a ganar e ir partido tras partido".

Por último mencionó la manera en que se toman los rivales el jugar contra Quilmes: "Acá nos vienen a jugar al 110%, hay que trabajar y dar lo mejor para ganar. A nadie le gusta sufrir pero sacamos el partido adelante".

1
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Más de Deportivos