Ramiro Martínez: "Todos los partidos son finales para nosotros"

"Necesitábamos esta victoria de local, todos los partidos son finales para nosotros así que contentos de sacarlo adelante", manifestó Ramiro Martínez en diálogo con Radio FMQ.

El volante expresó que finalizó fatigado pero en buenas condiciones físicas: "Terminé cansado, aporto desde donde puedo. Me siento contento con la confianza que me da el cuerpo técnico y el club. Ahora hay que acostumbrarse a ganar e ir partido tras partido".

Por último mencionó la manera en que se toman los rivales el jugar contra Quilmes: "Acá nos vienen a jugar al 110%, hay que trabajar y dar lo mejor para ganar. A nadie le gusta sufrir pero sacamos el partido adelante".