San Martín (SJ) vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Crisis puede significar oportunidad y es lo que deben tener en la cabeza algunos de los futbolistas de Quilmes que serán de la partida frente a San Martín de San Juan.

La principal novedad se da con el debut de Joaquín Canadell, el arquero titular de la reserva del Cervecero (de gran actualidad), que será el 1 de esta tarde ante las bajas de Gonzalo Marinelli y de Esteban Glellel. Por otro lado, Ulises Vera, tampoco podrá formar parte de este encuentro y su lugar será ocupado por un Ramiro Luna que tuvo buenas intervenciones ingresando desde el banco de los suplentes.

Promesa de buen partido, con dos equipos que tratarán de proponer y hacerse fuertes en un torneo que no da respiro. Desde las 16:30 lo vivimos con el equipo de Adrián Di Blasi por Radio FMQ.

Formaciones:

San Martín (SJ): Sebastián Díaz Roble; Federico Murillo, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Nicolás Iachetti; Sebastián Jaurena, Nazareno Funez.

Quilmes: Joaquín Canadell; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ramiro Luna; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Goles:

Estadio: Hilario Sánchez