San Telmo vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Domingo de sacar pecho, de poner sobre la mesa la responsabilidad de hacerle honor a la historia, jugar de una buena vez por todas con protagonismo y buscando una victoria que le permita despegar. Así tendrá que afrontar Quilmes el juego de hoy contra San Telmo para dejar atrás las tres derrotas que lleva a cuestas en cinco presentaciones.

El Cervecero enfrentará a un rival que tiene una unidad más que el QAC, pero en la zona A (esta fecha es de interzonales). Se trata de un equipo que suele convertir goles en casi todos los encuentros pero muy endeble en la zona defensiva, con lo cual el conjunto de Gracián deberá aprovechar esta cuestión si quiere volverse a Quilmes con los tres puntos.

Formaciones:

San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henriquez, Gabriel Paredes; Renzo Uriburu, Matías Laba, Román Gamarra, Jerónimo Porto; Joel González, Franco Tisera.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Goles:

Estadio: Osvaldo Baletto