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Sábado, 3 de octubre de 2026

Spetale: "necesitábamos sumar de visitante"

Quilmes se trajo un punto de Ezeiza y cortó una racha de tres caídas de visitante. Spetale habló tras el encuentro y rescató el empate ante el líder de la zona B.

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En diálogo con Radio FMQ, Aaron Spetale se expresó acerca del empate ante Tristán Suárez: "la expulsión hizo que cambien un poco las cosas y que nos metiéramos un poco más atrás. Tuvimos algunas aproximaciones, que quizás no fueron claras". 

El delantero manifestó que el equipo tuvo una buena actuación: "hicimos un buen partido, necesitábamos sumar de visitante, esperamos que el punto sea bienvenido para meternos entre los ocho. Tenemos claro que no tenemos que perder más y ahora hay que pensar en ganar el próximo partido de local".

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