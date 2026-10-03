Spetale: "necesitábamos sumar de visitante"

En diálogo con Radio FMQ, Aaron Spetale se expresó acerca del empate ante Tristán Suárez: "la expulsión hizo que cambien un poco las cosas y que nos metiéramos un poco más atrás. Tuvimos algunas aproximaciones, que quizás no fueron claras".

El delantero manifestó que el equipo tuvo una buena actuación: "hicimos un buen partido, necesitábamos sumar de visitante, esperamos que el punto sea bienvenido para meternos entre los ocho. Tenemos claro que no tenemos que perder más y ahora hay que pensar en ganar el próximo partido de local".