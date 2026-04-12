Temperley vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes afronta la fecha 9 de la Primera Nacional en un difícil reducto y ante un Temperley que también pelea por permanecer en los primeros puestos de la zona B.

El Cervecero lleva doc victorias de manera consecutiva e intentará quedarse con los tres puntos para acortar distancia con los líderes de la competencia. Enfrente estará el Gasolero que también llega dulce tras quedarse con el clásico ante Los Andes en el último minuto.

Leandro Gracián decidió repetir el once inicial que derrotó a San Telmo y al Deportivo Maipú hace siete días. Además, repite banco de suplentes del encuentro ante el Botellero.

Formaciones:

Témperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Nicolás Ávalos, Lucas Richarte, Franco Benítez; Gerónimo Tomasetti, Marcos Echeverría, Fernando Brandán.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Felipe Viola

Goles:

Estadio: Alfredo Beranger