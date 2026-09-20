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Domingo, 20 de septiembre de 2026

Trípodi: "ellos fueron más efectivos que nosotros"

Emanuel Trípodi dio sus explicaciones de la dura derrota de Quilmes ante Chacarita en San Martín. El entrenador indicó que el rival aprovechó a sus situaciones y que el Cervecero no ejecutó bien la idea de juego.

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"Yo no me voy a dar por vencido con estos cuatro partidos de visitante, no se si es cambiar la idea, si es fútbol", manifetó Trípodi en sus primeras frases tras la caída frente al Funebrero. 

El entrenador agradeció el banderazo que hicieron hinchas del QAC cuando el plantel partía desde el Centenario hacia San Martín: "a la gente queda agradecerle, nos pone contentos que estén apoyando y nos pone tristes por no poderle regalar los tres puntos. Este resultado no me desorienta, no pudimos ejecutar la idea de buena forma, el rival juega y en los primeros minutos se pusieron en ventaja ellos y lo manejaron bien".

"En Quilmes hay que ganar siempre, hay que hacerlo de local y de visitante. Ellos fueron más efectivos que nosotros, convirtieron en las que llegaron y eso nos condicionó", finalizó Trípodi.

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