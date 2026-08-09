Trípodi: "en el segundo tiempo se sintió más el desgaste"

El Cervecero tuvo el triunfo en sus manos y Almagro se lo empató a 10 del final. Tras la igualdad, Emanuel Trípodi dio sus sensaciones del partido: "no estamos conformes con el resultado pero si con cuestiones del grupo en como encara el partido. Me gustó el primer tiempo, hicimos mejor las cosas y en el segundo tiempo se sintió más el desgaste, pero me quedo conforme en como encaran los chicos el juego. El esfuerzo físico se sintió".

"Si miramos para atrás y decías que sacábamos cinco puntos de nueve, lo firmaba. Hemos mejorado, hay que dar pasos hacia adelante aunque no hay partidos fáciles", manifestó el entrenador de Quilmes.

Un cambio cuestionado

Luego del gol de Quilmes, Trípodi mandó a la cancha a Agustín Bolivar por Aaron Spetale, eso le hizo perder peso ofensivo al equipo e invitó al rival a que te atacara. Tras el partido el DT hizo su autocrítica: "Bolivar no tendría que haber jugado porque tuvo un cuadro de fiebre que no le permitió entrenarse en la semana. No estaba para jugar e hizo un esfuerzo grande para darnos una mano, pero aún así el equipo demostró que está vivo.

"Desde el lugar del juego nos faltó más fluidez, tener más la pelota, más efectividad. Desde lo físico estoy muy conforme porque fueron tres partidos en siete días, te genera un desgaste importante, pero me voy contento por lo que generan hacia afuera", enfatizó el entrenador.

Por último dijo: "Jugamos tres finales y lo hicimos con nuestra identidad. Hoy pagamos jugar contra un equipo como lo es el puntero. Cuando haya semanas de más descanso y más trabajo el equipo va a fluir mucho más".