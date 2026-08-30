Trípodi: "no creo que hayamos sufrido demasiado hoy"

Quilmes volvió a perder, sigue sin encontrar regularidad y se aleja del reducido. Tras la derrota en el Centenario, Emanuel Trípodi analizó el encuentro: "el gol fue una jugada aislada, debemos corregir cosas no tengo dudas, pero después tuvimos intentos donde no pudimos convertir".

Asimismo el DT dijo que protagonizaron el partido: "fuimos dominadores, tuvimos la pelota y las situaciones, nos faltó el pase final, son cosas que tenemos que seguir mejorando, hay que tener la cabeza enfocada en lo que va a venir".

Los aspectos positivos del DT

Trípodi durante la conferencia de prensa indicó que hubo cosas positivas y otras a trabajar: "hay cosas para rescatar y de donde agarrarse para proyectar pero la realidad es que el resultado no fue positivo. Estamos jugando contra equipos que tienen una regularidad y por eso están donde están. El torneo es parejo y tenemos que hilvanar tres o cuatro resultados buenos. El próximo partido tenemos que sumar los tres puntos".

Además agregó: "no creo que hayamos sufrido demasiado hoy, nos patearon desde 30 metros y fue gol, nosotros marcamos mano a mano entre los centrales y los delanteros rivales, tratamos de cortarle los espacios a los oponentes para ser protagonistas".

Por último explicó la decisión de darle la titularidad a Esteban Glellel: "Gonzalo Marinelli tuvo una molestia ayer y nos pareció bien no arriesgarlo, Esteban hizo un partido correcto, en el gol el desvío termina cambiándole la trayectoria".