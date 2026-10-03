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Sábado, 3 de octubre de 2026

Tristán Suárez vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes enfrenta una visita de riesgo como cada vez que sale del Centenario, pero en esta oportunidad enfrentando a Tristán Suárez, puntero de la zona B de la Primera Nacional. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.

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Formaciones:

Tristán Suárez: Joaquín Vigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Nicolás Ferna; Nicolás del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker, Sebastián Ramírez; Manuel Guillén, Renzo Conechny.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Mauro Fernández, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista, Aaron Spetale.

Árbitro: Gonzalo Pereira

Goles:

Estadio: 20 de Octubre

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