Vega: "estoy viviendo un sueño en el club que quiero"

En rueda de prensa, Gonzalo Vega manifestó sus sensaciones acerca de convertir por primera vez con la blanquita: "hacer un gol es lo más lindo que hay, por suerte llegó sobre el final aunque con algo de suspenso. Venía pensando en el gol, no sabía como se iba a dar. Por suerte mi compañero pudo aguantar la pelota, mandar el centro y llegué a definir".

"No me imaginaba este presente, estoy viviendo un sueño en el club que quiero", finalizó el delantero surgido en Alsina y Lora.