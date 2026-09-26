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Sábado, 26 de septiembre de 2026

Vega: "estoy viviendo un sueño en el club que quiero"

Tutuca Vega convirtió su primer gol con la camiseta de Quilmes para cerrar el triunfo Cervecero ante Güemes. El juvenil Cervecero explicó como vivió debutar en la red en el Centenario.

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En rueda de prensa, Gonzalo Vega manifestó sus sensaciones acerca de convertir por primera vez con la blanquita: "hacer un gol es lo más lindo que hay, por suerte llegó sobre el final aunque con algo de suspenso. Venía pensando en el gol, no sabía como se iba a dar. Por suerte mi compañero pudo aguantar la pelota, mandar el centro y llegué a definir".

"No me imaginaba este presente, estoy viviendo un sueño en el club que quiero", finalizó el delantero surgido en Alsina y Lora.

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