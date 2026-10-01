Mayra Mendoza participó de la apertura del Modelo de Naciones Unidas con más de 600 estudiantes

La diputada provincial, Mayra Mendoza, participó este miércoles del acto de apertura del XXV Encuentro Uniendo Metas AMBA SUR, Modelo de Naciones Unidas, un espacio de intercambio, diálogo y debate donde participaron alrededor más de 600 estudiantes que representaron distintos roles, como embajadores, secretarios, asistentes, entre otros. Este año la temática elegida fue "Financiamiento para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: compromisos renovados en la Alianza Mundial".

"Es emocionante verlos y verlas. Cuando uno piensa cómo hacemos para aportar a construir un mundo mejor, es de esta manera, es con este ejercicio democrático, que es fundamental para que podamos contribuir a vivir en el país que soñamos con respecto a la pluralidad de ideas, con la empatía y la solidaridad necesaria para tener un mundo mejor, con formación ciudadana, para poder comprender la división de poderes que necesita nuestro país", sostuvo Mayra, que cerró la apertura del evento, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y su par de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia, enfatizó: "Como una joven comprometida en su momento y con las mismas ganas, ahora ya en edad adulta, quiero decirles gracias a ustedes por este compromiso, que no aflojen bajo ninguna circunstancia, que no lo frustren las situaciones que muchas veces nos encontramos, y sobre todo las mujeres, cuando damos debates y nos decidimos involucrarnos y ocupar un lugar en la vida pública, que sueñen con querer transformar las realidades injustas, y que nada ni nadie los baje de ese sueño".

La jornada en general reunió a más de 600 estudiantes de escuelas de Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, Esteban Echeverría, Berazategui y Florencio Varela. Cada institución representó al menos un país en la simulación de Naciones Unidas, donde los estudiantes desarrollaron el rol de embajadores o delegados para buscar respuestas internacionales a problemas mundiales. Este martes fue la jornada inaugural y la clausura será el próximo viernes, 2 de octubre.

Un importante grupo de docentes de diversas áreas participaron en la organización del evento, así como también se involucraron muchos voluntarios, en su mayoría egresados de escuelas de Quilmes que ya participaron de este modelo y hoy son estudiantes universitarios. Martina Pirovano, de la Asociación Conciencia y parte del comité organizador detalló: "Hoy celebramos 25 años de este proyecto educativo que reúne a chicos y chicas de muchos municipios del Conurbano Sur, estudiantes de escuelas secundarias, públicas y privadas".

En la misma línea, el docente y uno de los organizadores de la jornada, Ricardo Parodi, comentó: "Este modelo busca más que un buen debate, busca desarrollar la comunicación, la investigación, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, la diplomacia y el liderazgo; pero por encima de todo busca formar jóvenes capaces de participar responsablemente, dialogar con otros y construir respuestas colectivas".

Además, de Mayra, formaron parte del panel de apertura el miembro fundador del Comité Organizador, Fabián Abelando; la secretaria de Educación, de Florencio Varela, Andrea Digiobani; el inspector jefe Regional DIEGEP, Leonardo Gómez, y la directora de Equipo y Cultura de la Asociación Conciencia, Fabiana Mureide.