A varios metros de altura y con la lluvia encima: rescataron a un gato en Ezpeleta

Un particular operativo de emergencia se desplegó en las últimas horas en Ezpeleta, luego de que un gato quedara atrapado en la parte más alta de un poste de luz, en la zona de Florida y Mar del Plata.

El animal permanecía inmóvil y asustado a varios metros de altura, lo que generó preocupación entre los vecinos y las personas que se encontraban en el lugar. A la dificultad propia del rescate se sumó otro factor: la lluvia estaba por comenzar y era necesario actuar con rapidez.

Tras recibir el aviso, personal de Defensa Civil de Quilmes se trasladó hasta el lugar con una grúa para poder alcanzar al felino. En el operativo también participaron Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas necesarias para realizar el descenso de manera segura.

Finalmente, los equipos de emergencia lograron llegar hasta el gato y bajarlo del poste antes de que las condiciones meteorológicas empeoraran.

El operativo concluyó sin inconvenientes y el animal pudo ser puesto a salvo luego de permanecer atrapado a varios metros del suelo.