Menú
Radio en vivo
Jueves, 17 de septiembre de 2026

Accidente en las vías del Tren Roca en Bernal: el estado de los servicios

El episodio se registró en la mañana de este jueves en las inmediaciones del paso a nivel de la calle Las Heras.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Durante la mañana de este jueves, el ramal Bosques (vía Quilmes) del Tren Roca circula con servicio demoras a raíz de un arrollamiento ocurrido en la estación Bernal. 

El incidente obligó a limitar la prestación y generó complicaciones para miles de pasajeros que dependen de este recorrido. Pasadas las 8, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes reanudaron sus servicios completos pero con demoras.

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana, en plena hora pico, cuando miles de usuarios se dirigían a sus trabajos, estudios y turnos médicos. Desde la operadora ferroviaria se informó que el tránsito de formaciones quedó condicionado mientras personal especializado, bomberos y efectivos policiales trabajaban en la zona del arrollamiento para asistir a la víctima, realizar peritajes y liberar las vías con las medidas de seguridad correspondientes.

Esta nota habla de:
1
Dos mecheras robaron en Solano: todo quedó registrado por las cámaras
Noticias Locales

Dos mecheras robaron en Solano: todo quedó registrado por las cámaras

2
Feriados por la visita del Papa: qué se sabe hasta ahora
Noticias Locales

Feriados por la visita del Papa: qué se sabe hasta ahora

3
Entraron como clientes, lo encañonaron y lo encerraron en el baño: cayó uno de los acusados
Noticias Locales

Entraron como clientes, lo encañonaron y lo encerraron en el baño: cayó uno de los acusados

4
Quilmes: homenaje a los 50 años de La Noche de los Lápices
Noticias Locales

Quilmes: homenaje a los 50 años de La Noche de los Lápices

5
Cayó un cartel sobre la Avenida 844 y generó preocupación en Solano
Noticias Locales

Cayó un cartel sobre la Avenida 844 y generó preocupación en Solano

Últimas noticias de Tren Roca