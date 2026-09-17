Accidente en las vías del Tren Roca en Bernal: el estado de los servicios

Durante la mañana de este jueves, el ramal Bosques (vía Quilmes) del Tren Roca circula con servicio demoras a raíz de un arrollamiento ocurrido en la estación Bernal.

El incidente obligó a limitar la prestación y generó complicaciones para miles de pasajeros que dependen de este recorrido. Pasadas las 8, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes reanudaron sus servicios completos pero con demoras.

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana, en plena hora pico, cuando miles de usuarios se dirigían a sus trabajos, estudios y turnos médicos. Desde la operadora ferroviaria se informó que el tránsito de formaciones quedó condicionado mientras personal especializado, bomberos y efectivos policiales trabajaban en la zona del arrollamiento para asistir a la víctima, realizar peritajes y liberar las vías con las medidas de seguridad correspondientes.