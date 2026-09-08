Accidente en Quilmes Oeste: chocaron un auto y una moto y hubo un herido

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró este lunes por la noche en Quilmes Oeste y dejó como saldo a una persona herida. El hecho ocurrió en la intersección de Martín Rodríguez y San Mauro.



Tras el impacto, se hizo presente una ambulancia del SAME para asistir a la víctima, que posteriormente fue trasladada al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes para recibir atención médica.

En el lugar también trabajó personal policial, que intervino en el procedimiento. Los vehículos involucrados en la colisión fueron trasladados y quedaron a disposición de la Comisaría Tercera de Quilmes, donde se llevarán adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.