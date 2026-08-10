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Lunes, 10 de agosto de 2026

Accidente y vuelco en Quilmes Oeste: un auto chocó contra un poste y terminó volcando

El impacto también provocó daños en la estructura del poste, que quedó con riesgo de caída y generó preocupación entre los vecinos del sector.

Redacción FMQ
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Un fuerte accidente de tránsito se registró durante el fin de semana en Quilmes Oeste, cuando un Renault Kwid terminó volcando luego de realizar una mala maniobra en la intersección de Gran Canaria y Rodolfo López.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo habría circulado a alta velocidad y, tras perder el control, impactó contra un poste de luz ubicado en la zona. Como consecuencia del choque, el automóvil terminó volcado sobre la calzada.

El impacto también provocó daños en la estructura del poste, que quedó con riesgo de caída y generó preocupación entre los vecinos del sector.

A pesar de la violencia del choque y del vuelco del Renault Kwid, no se registraron personas heridas. El hecho generó un importante despliegue en el lugar para controlar la situación y evitar mayores inconvenientes ante el riesgo que presentaba el poste afectado.

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