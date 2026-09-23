Acusado de vaciar un camión municipal: este viernes comienza un juicio que tiene en la mira a un empleado de Quilmes

Un juicio que tiene como acusado a un empleado municipal por un presunto robo de combustible de un vehículo oficial comenzará este viernes en los Tribunales de Quilmes.

Se trata de un hombre, quien deberá responder por el delito de peculado de efectos a raíz de un episodio ocurrido el 15 de abril de 2025, cuando se desempeñaba como chofer del área de Servicios Públicos del Municipio de Quilmes.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes y la acusación será sostenida por la fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena.

El hecho ocurrió en Bernal

De acuerdo con la investigación fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 10.30 en la intersección de Caseros y Monteagudo, en Bernal.

Según la acusación, el imputado se encontraba junto a un camión Ford Cargo blanco del Municipio, dominio AC895UG, y habría utilizado mangueras y bidones para extraer combustible del tanque.

La fiscalía sostiene que fueron retirados aproximadamente 120 litros de gasoil.

La maniobra, siempre de acuerdo con la reconstrucción del expediente, habría continuado con el traslado del combustible hasta el baúl de un Renault 18 blanco, estacionado en el garage de un domicilio cercano.

La llegada de la Policía

La situación habría quedado al descubierto cuando efectivos de la Seccional Octava de Quilmes llegaron al lugar.

Según consta en la acusación, al advertir la presencia policial, el acusado habría intentado cerrar el garage y regresar hacia el camión municipal. Sin embargo, los agentes lo interceptaron luego de darle la orden de detenerse.

Durante la requisa del Renault 18, los policías encontraron cuatro bidones con gasoil: dos con capacidad para 20 litros y otros dos de 30 litros.

Además, los efectivos constataron que la tapa del tanque de combustible del camión municipal estaba suelta y sin traba.

Qué dijo el dueño del Renault 18

Otro de los elementos incorporados a la investigación fue la declaración del propietario del automóvil. Según surge de la acusación, el hombre manifestó que el apuntado era amigo de su hijo.

Con esos elementos, la fiscalía sostiene que el empleado municipal habría utilizado su función para disponer de combustible perteneciente al Municipio.

Ahora, a partir de este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes comenzará a escuchar las pruebas y testimonios del caso. El juicio deberá determinar si Farías es responsable del delito que se le imputa.