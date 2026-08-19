Adiós al basural: así quedó el nuevo espacio público de Ezpeleta

El Municipio de Quilmes llevó adelante la erradicación de un basural crónico ubicado en avenida La Plata y Cuba, en Ezpeleta Oeste, donde se realizaron trabajos de recuperación y puesta en valor del sector para transformarlo en un nuevo espacio público para los vecinos y vecinas.

La intervención fue supervisada por la intendenta Eva Mieri en el marco del programa Quilmes Limpio, que busca avanzar en el ordenamiento urbano y la construcción de una ciudad más limpia y sustentable.

"Esta es la culminación de la obra. Primero vino el pavimento, las luminarias y después la conversión de este basural y la recuperación del espacio público para que las familias lo puedan disfrutar y hacer un espacio verde acá en Ezpeleta, que también nos hace falta. Hoy este es un predio recuperado para la comunidad", señaló Mieri, quien estuvo acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

La recuperación del predio forma parte de una política municipal destinada a intervenir puntos afectados por la disposición indebida de residuos y devolverlos al uso de la comunidad. En ese sentido, se realizaron trabajos de construcción de veredas, instalación de mobiliario, iluminación y parquización, además de distintas tareas destinadas a mejorar el entorno y evitar la formación de nuevos microbasurales.

Por su parte, García destacó la importancia de la intervención y sostuvo: "Hoy estamos erradicando un basural donde algunos vecinos tiraban sus desechos y afeaban este ingreso a Ezpeleta, además de generar un ambiente inadecuado para la gente del barrio".

La obra fue ejecutada íntegramente con recursos del Tesoro Municipal e incluyó un plan de equipamiento, infraestructura y parquización. Entre los trabajos realizados se encuentran la colocación de 16 metros cúbicos de hormigón, la reconstrucción de cordones y la instalación de bolardos de protección.

También se incorporaron bancos dobles y simples, juegos de mesa y maceteros. A esto se sumó la colocación de columnas de iluminación y el reacondicionamiento del suelo mediante la incorporación de distintas especies vegetales.

Desde el Municipio recordaron además que arrojar basura o escombros en la vía pública está penado por la Ordenanza Nº 14.226/2024, que contempla sanciones económicas y el secuestro preventivo del vehículo utilizado para cometer la infracción.

De la actividad participaron también el subsecretario de Servicios Públicos, Silvio Sarti; el subsecretario de Articulación de Servicios Públicos, Diego Campolongo; la directora general de Parques y Paseos, Laura Moreira; y el director de la Base Regional de Ezpeleta, Jonatan Marcelo.