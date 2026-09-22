Alerta en el Náutico de Quilmes: pescadores arrojarían piedras y plomadas contra las embarcaciones

Navegantes y practicantes del Náutico de Quilmes denunciaron que sufren agresiones y ataques con piedras, plomadas y líneas de pesca cuando ingresan o salen del club. Según relataron, los episodios serían protagonizados por personas que se instalan a pescar en la zona de la escollera y que arrojan distintos elementos hacia las embarcaciones que pasan por el lugar.

Uno de los damnificados, Julián, contó la situación en diálogo con Radio FMQ y aseguró que los ataques se repiten con frecuencia y que, hasta el momento, no encontraron una solución.

"El sábado a la mañana salimos a navegar y al momento que salíamos del Náutico recibimos un par de líneas de pesca, plomadas y alguna que otra piedra, pero ya es habitual que pase eso", relató.

Según explicó, el problema también se repitió durante la tarde, cuando regresaban al club. Para evitar los elementos que son arrojados desde la escollera, los navegantes intentan modificar su recorrido y alejarse de la zona donde se encuentran los pescadores.

"Cuando salimos tratamos de ir para una zona y esquivar las líneas de pesca. Entiendo que ahí tendría que estar Prefectura, pero desconozco quién es la persona que tiene que velar por nuestra seguridad", sostuvo Julián.

El damnificado aseguró además que la situación genera preocupación entre quienes practican actividades náuticas, al punto de que algunas personas adoptaron medidas para protegerse de las líneas y plomadas.

"Mi mamá sale en un bote con chicas y ya están tan acostumbradas que van con una navaja por si les tiran alguna plomada y se engancha en el remo", contó.

Los navegantes cuestionaron que se permita la pesca en ese sector y reclamaron una intervención que permita evitar nuevos episodios y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

"Aún no hay soluciones. No deberían estar pescando ahí y mucho menos agredirnos", remarcó Julián en diálogo con Radio FMQ.