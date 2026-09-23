Alerta en una escuela por un fuerte olor a gas: hubo estudiantes descompuestos

Un fuerte olor a gas generó preocupación este miércoles en la Secundaria N°66 de Quilmes Este, ubicada sobre Emilio Zola, entre Salta y Padre Bruzzone. Según informaron desde el establecimiento, algunos estudiantes comenzaron a sentirse descompuestos y se activó un operativo preventivo.

La situación fue advertida por una docente de la institución, quien manifestó la presencia de un intenso olor a gas en el edificio. Ante esto, se procedió a cerrar las llaves de paso, aunque el olor no cedía.

Desde la escuela se realizó un reclamo ante Metrogas, mientras que también se dio aviso a Bomberos para determinar el origen de la presunta pérdida.

Una unidad de Bomberos se hizo presente en el lugar y realizó una búsqueda para intentar detectar la procedencia de la emanación. Sin embargo, el resultado fue negativo y posteriormente el personal se retiró.

En paralelo, una unidad de Defensa Civil se desplazó hasta la escuela para verificar la situación. Al arribar, los agentes no percibieron emanaciones y, tras la inspección, regresaron a base