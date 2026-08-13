Alerta por el endeudamiento: "Se están endeudando para comer"

El nivel de deuda en mora de las familias alcanzó el 17,5% en junio, de acuerdo con los datos del Mapa de la Deuda, un análisis elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad sobre la situación de endeudamiento de los hogares.

Según el informe, la morosidad de las familias llegó a $15.800 millones durante junio. Del total, unos $5.600 millones (35%) son considerados "irrecuperables" por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), debido a que registran atrasos superiores a los 365 días.

La situación también muestra un elevado nivel de atraso en los pagos. Más del 40% de las deudas acumula una mora de entre seis y doce meses, mientras que otro 24% registra retrasos de entre uno y tres meses.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es el impacto entre los jóvenes. De acuerdo con el Mapa de la Deuda, casi cuatro de cada diez menores de 25 años tienen alguna deuda con atraso en el pago. En junio, el monto total de la deuda en mora de este grupo alcanzó los $685.226 millones, correspondientes a 567.515 personas.

Hernán Stebano, integrante del Centro de Estudios para la Ciudad, cuestionó el nivel de endeudamiento de los jóvenes y advirtió sobre sus consecuencias a futuro. "Es realmente preocupante porque la mayoría de los pibes no forman parte del mundo del trabajo y ya tienen deudas", señaló en declaraciones a Radio FMQ.

En ese sentido, sostuvo que una parte de los jóvenes encuentra alternativas de financiamiento por fuera de la banca tradicional. "Muchos pibes los bancos no los atienden y sí lo hacen los neobancos. Es un problema que lo van a arrastrar por muchos años", afirmó.

Stebano también remarcó que el endeudamiento no necesariamente está vinculado al consumo, sino a gastos básicos de la vida cotidiana. "Se están endeudando para comer, para pagar sus servicios. Se están endeudando en la cotidianidad", explicó.

Finalmente, apuntó contra el funcionamiento del sistema financiero y la falta de controles. "Irresponsabilidad del sistema financiero y la cuestión económica que es terrible, eso es lo que se juntó", sostuvo, y agregó: "Es increíble el poder que están manejando estas empresas ante la falta de regulación".