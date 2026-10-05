Alerta por El Niño: refuerzo de tareas preventivas y recomendaciones

El Municipio de Quilmes continúa realizando tareas preventivas frente al fenómeno climatológico "El Niño", asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Diariamente se llevan adelante trabajos de limpieza de sumideros, saneamiento de arroyos y recolección de residuos, ramas y montículos con el fin de evitar cualquier tipo de problema ligado a este tema, ya que durante los próximos meses, se espera que se desarrolle con intensidad, provocando tormentas, vientos fuertes y cambios abruptos de temperatura.

Frente a esto, la Comuna adquirió nueva maquinaria y herramientas para fortalecer las tareas diarias de limpieza y saneamiento de las calles, arroyos y espacios públicos. A su vez recomienda a los vecinos y vecinas, prestar atención solo a las alertas e información difundidas por canales oficiales.

En caso de recibir, por ejemplo, una alerta por tormentas, seguir estas recomendaciones: limpiar canaletas, desagües, rejillas y techos para facilitar el escurrimiento del agua; no sacar residuos a la vía pública ni arrojar objetos que pueda tapar sumideros; evitar salir durante la tormenta y en caso de tener que salir, hacerlo con precaución; no entrar en contacto con postes, cajas de luz o artefactos que estén enchufados. O en el caso de vientos, no dejar objetos sueltos, especialmente en balcones, entre otros.

En este sentido, vale recordar también el esquema de alertas meteorológicas que emite el Servicios Meteorológico Nacional (SMN):

-Alerta Amarilla, un llamado de atención ante posibles fenómenos con capacidad de daños. En este caso es recomendable asegurar objetos sueltos y sacar la basura a horario y no sacar escombros, restos de poda ni residuos fuera de término.

-Alerta Naranja, que requiere precaución extrema ya que se trata de eventos peligrosos tanto para personas como para bienes. En este punto lo recomendable es permanecer en lugares cerrados y seguros y no circular por calles anegadas, recordando no tocar postes ni cables caídos.

-Alerta Roja, un llamado de emergencia ante fenómenos excepcionales con riesgo de desastre, donde es necesario resguardarse inmediatamente en construcciones firmes y no salir a la vía pública ni intentar cruzar corrientes de agua.

En caso de una emergencia, les recordamos a las y los vecinos la siguientes vías de comunicación:

-Seguridad Ciudadana (147).

-Policía (911).

-Bomberos (100).

-SAME (107).

-Defensa Civil (103).