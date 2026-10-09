Alerta por las inundaciones: Mayra Mendoza cuestionó la falta de inversión en obras

La diputada provincial Mayra Mendoza cuestionó al Gobierno nacional por sus decisiones económicas y la falta de inversión en infraestructura hídrica. A través de una publicación en sus redes sociales, sostuvo que los recursos involucrados en determinadas medidas económicas habrían permitido multiplicar por diez las obras destinadas a prevenir inundaciones en la provincia de Buenos Aires.



"Entre estos dos datos, uno sobre una decisión de beneficiar aún más a los ricos y otro que habla de la inutilidad de los actuales funcionarios, hay fondos que habrían alcanzado para realizar ¡10 veces! las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras", expresó la dirigente.

Mendoza puso el foco en la importancia de los trabajos sobre esos cursos de agua, en cuyas inmediaciones viven más de un millón de personas. Según señaló, las obras contribuirían a mitigar el impacto de las inundaciones en Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón.

El planteo adquiere relevancia ante la cercanía del fenómeno climático de El Niño, que vuelve a poner en agenda la necesidad de contar con infraestructura adecuada para prevenir anegamientos y reducir los riesgos para la población.

En ese marco, la legisladora también cuestionó el rumbo de las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y la preparación de los funcionarios nacionales para afrontar este tipo de problemáticas.

"La ideología del gobierno de @JMilei y la pésima formación de su equipo cuestan derechos, tranquilidad, bienestar y, muchas veces, vidas de muchos argentinos y argentinas", afirmó, con especial énfasis en la situación de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, Mendoza vinculó las decisiones económicas del Gobierno nacional con la falta de obras hídricas y advirtió sobre las consecuencias que, según su planteo, puede tener la ausencia de inversiones preventivas en los distritos afectados por las inundaciones.