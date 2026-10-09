Menú
Radio en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Alerta por las inundaciones: Mayra Mendoza cuestionó la falta de inversión en obras

La dirigente puso el foco en los arroyos San Francisco-Las Piedras y señaló que más de un millón de personas viven en sus inmediaciones, en una región expuesta a los anegamientos.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La diputada provincial Mayra Mendoza cuestionó al Gobierno nacional por sus decisiones económicas y la falta de inversión en infraestructura hídrica. A través de una publicación en sus redes sociales, sostuvo que los recursos involucrados en determinadas medidas económicas habrían permitido multiplicar por diez las obras destinadas a prevenir inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

"Entre estos dos datos, uno sobre una decisión de beneficiar aún más a los ricos y otro que habla de la inutilidad de los actuales funcionarios, hay fondos que habrían alcanzado para realizar ¡10 veces! las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras", expresó la dirigente.

Mendoza puso el foco en la importancia de los trabajos sobre esos cursos de agua, en cuyas inmediaciones viven más de un millón de personas. Según señaló, las obras contribuirían a mitigar el impacto de las inundaciones en Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón.

El planteo adquiere relevancia ante la cercanía del fenómeno climático de El Niño, que vuelve a poner en agenda la necesidad de contar con infraestructura adecuada para prevenir anegamientos y reducir los riesgos para la población.

En ese marco, la legisladora también cuestionó el rumbo de las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y la preparación de los funcionarios nacionales para afrontar este tipo de problemáticas.

"La ideología del gobierno de @JMilei y la pésima formación de su equipo cuestan derechos, tranquilidad, bienestar y, muchas veces, vidas de muchos argentinos y argentinas", afirmó, con especial énfasis en la situación de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, Mendoza vinculó las decisiones económicas del Gobierno nacional con la falta de obras hídricas y advirtió sobre las consecuencias que, según su planteo, puede tener la ausencia de inversiones preventivas en los distritos afectados por las inundaciones.

Esta nota habla de:
1
Aniversario de San Francisco Solano: el cronograma de actividades
Noticias Locales

Aniversario de San Francisco Solano: el cronograma de actividades

2
Problemas con el agua en Quilmes: qué zonas podrían tener baja presión o cortes
Noticias Locales

Problemas con el agua en Quilmes: qué zonas podrían tener baja presión o cortes

3
Rescataron a un perro que cayó en una cámara de desagüe en Solano
Noticias Locales

Rescataron a un perro que cayó en una cámara de desagüe en Solano

4
Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre
Noticias Locales

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre

5
ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 9 de octubre
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 9 de octubre