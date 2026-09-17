Alerta por posibles cortes de agua en Quilmes: cuándo y qué zonas podrían afectarse

Durante los próximos días se realizarán distintos trabajos de mantenimiento y mejora sobre la red de agua en Quilmes y otros puntos del sur del Conurbano. Las intervenciones se extenderán entre el martes 22 y el domingo 27 de septiembre y podrían generar baja presión, interrupciones o modificaciones en el normal funcionamiento del servicio.

En Quilmes, las posibles afectaciones están previstas para el domingo 27, en una jornada que se extenderá entre las 5 y las 22. El aviso alcanza también a sectores de Avellaneda y Lanús.

Por la duración de los trabajos, se recomienda a los vecinos de las zonas involucradas tomar precauciones y contar con una reserva de agua para las actividades esenciales.

¿Qué pasa en el resto del sur del Conurbano?

El cronograma comienza el martes 22 con trabajos en San Juan Bautista, Florencio Varela, entre las 8 y las 18. El área comprendida incluye sectores delimitados por Alem, Ituzaingó, avenida Presidente Perón, Entre Ríos, Ruta Provincial 53, Rivadavia, doctor Sallares, San Juan, Aristóbulo del Valle, avenida San Martín y Contreras de la Cruz.

Ese mismo martes también comenzarán tareas en distintas zonas de Lanús, que continuarán durante el miércoles 23 y jueves 24. Las localidades alcanzadas serán Remedios de Escalada, Lanús Este, Gerli y Monte Chingolo, dentro del radio comprendido por Gdor. Martín Rodríguez, avenida Centenario Uruguayo, Ramón Cabrero y General O'Higgins.

Las intervenciones en ese sector se desarrollarán entre las 8 y las 18.

El miércoles 23 habrá además trabajos en Bosques, Florencio Varela, también de 8 a 18. En este caso, el área estará comprendida entre Luján, Vigil, Alejandro Dumas y Tandil.

Para el jueves 24 está prevista otra intervención en Lanús Este y Gerli, entre las 8 y las 18. El sector delimitado incluye General Guido, Gaebeler, Bouchard, doctor José Gálvez, Juncal y General Donovan.

Domingo con posibles afectaciones en Quilmes

El tramo del cronograma que alcanza directamente a Quilmes será el domingo 27, cuando se desarrollen tareas entre las 5 y las 22.

Durante ese período podrían registrarse inconvenientes en el suministro de agua en determinados sectores de Quilmes, Avellaneda y Lanús.

Las autoridades recomendaron prestar atención a los horarios de intervención y prever una reserva de agua para evitar complicaciones durante las horas en las que podrían registrarse cortes o baja presión.