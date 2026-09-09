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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Alerta por una estafa: hackearon el télefono de Martiniano Molina

La maniobra contra el ex intendente de Quilmes se presentaba como una operación urgente de compra de dólares.

Redacción FMQ
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El exintendente de Quilmes Martiniano Molina sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp, que fue utilizada por los responsables para contactar a personas de su agenda y ofrecerles una supuesta operación de cambio de dólares a cambio de transferencias de dinero.

Según los mensajes privados que comenzaron a circular en redes sociales, los estafadores aseguraban necesitar cambiar USD 7.400 con urgencia. Para hacer más atractiva la propuesta, ofrecían cada dólar a $1.500, lo que representaba una operación total de $11.100.000.

Los delincuentes utilizaron la identidad de Molina para comunicarse directamente con sus contactos, con el objetivo de generar confianza y concretar las transferencias. La maniobra se presentó como una operación urgente de compra de dólares.

La situación quedó expuesta luego de que varias conversaciones fueran difundidas en redes sociales. Los mensajes permitieron advertir que se trataba de una posible estafa y comenzaron a compartirse como una alerta para evitar que otras personas realizaran transferencias de dinero.

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