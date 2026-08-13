Allanamientos, drones y 130 envoltorios de cocaína: dos detenidos en Bernal Oeste

Dos hombres de 22 y 55 años fueron detenidos en las últimas horas en Bernal Oeste, acusados de integrar una red dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

El procedimiento fue resultado de una investigación que se inició a partir de una denuncia canalizada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que aportó imágenes obtenidas mediante drones para avanzar en la identificación de los puntos donde se desarrollaba la actividad ilícita.

La causa quedó en manos de la U.F.I. N° 20 de Quilmes, especializada en delitos vinculados con estupefacientes. A partir de la información reunida por la comuna, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima realizaron tareas de inteligencia en territorio y utilizaron drones municipales para obtener imágenes aéreas que permitieron certificar los movimientos investigados e identificar los inmuebles señalados como lugares de acopio y comercialización de drogas, ubicados sobre la calle Pilcomayo.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó una serie de allanamientos. Los procedimientos fueron realizados con apoyo de distintas seccionales policiales del distrito y terminaron con la detención.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 130 envoltorios de nylon con cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa.

Uno de los domicilios allanados ya había sido objeto de un procedimiento judicial en mayo pasado. Según se indicó, este antecedente permitió profundizar el seguimiento sobre los inmuebles y sostener las tareas de control territorial desplegadas por el Municipio y la Policía.

La Fiscalía convalidó lo actuado y dispuso el traslado de ambos detenidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes para su Comercialización".