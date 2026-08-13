Menú
Radio en vivo
Jueves, 13 de agosto de 2026

Allanamientos, drones y 130 envoltorios de cocaína: dos detenidos en Bernal Oeste

La Policía desarticuló dos puntos señalados como lugares de acopio y venta de droga al menudeo. Uno de los domicilios ya había sido allanado en mayo.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Dos hombres de 22 y 55 años fueron detenidos en las últimas horas en Bernal Oeste, acusados de integrar una red dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo. 

El procedimiento fue resultado de una investigación que se inició a partir de una denuncia canalizada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que aportó imágenes obtenidas mediante drones para avanzar en la identificación de los puntos donde se desarrollaba la actividad ilícita.

La causa quedó en manos de la U.F.I. N° 20 de Quilmes, especializada en delitos vinculados con estupefacientes. A partir de la información reunida por la comuna, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima realizaron tareas de inteligencia en territorio y utilizaron drones municipales para obtener imágenes aéreas que permitieron certificar los movimientos investigados e identificar los inmuebles señalados como lugares de acopio y comercialización de drogas, ubicados sobre la calle Pilcomayo.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó una serie de allanamientos. Los procedimientos fueron realizados con apoyo de distintas seccionales policiales del distrito y terminaron con la detención.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 130 envoltorios de nylon con cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa.

Uno de los domicilios allanados ya había sido objeto de un procedimiento judicial en mayo pasado. Según se indicó, este antecedente permitió profundizar el seguimiento sobre los inmuebles y sostener las tareas de control territorial desplegadas por el Municipio y la Policía.

La Fiscalía convalidó lo actuado y dispuso el traslado de ambos detenidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes para su Comercialización".

Esta nota habla de:
1
Un caño explotó, las calles se inundaron y vecinos de Quilmes Oeste sufren las consecuencias
Noticias Locales

Un caño explotó, las calles se inundaron y vecinos de Quilmes Oeste sufren las consecuencias

2
Choque, daños y una lista de infracciones: el escándalo detrás del camión que golpeó el bajo nivel
Noticias Locales

Choque, daños y una lista de infracciones: el escándalo detrás del camión que golpeó el bajo nivel

3
Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto
Clima

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto

4
Video estremecedor: terror por pitbulls sueltos que atacan y matan a perros y gatos
Noticias Locales

Video estremecedor: terror por pitbulls sueltos que atacan y matan a perros y gatos

5
Reparan la cañería que afectó el suministro de agua en Quilmes y la región
Noticias Locales

Reparan la cañería que afectó el suministro de agua en Quilmes y la región

Últimas noticias de Quilmes